Denuncian desaparición y presunto sacrificio de burros rescatados en BCS

La desaparición y presunto sacrificio ilegal de 15 burros rescatados encendió una alerta sobre la vulnerabilidad que enfrenta esta especie en México, pese a estar catalogada en riesgo de extinción y a los esfuerzos de conservación impulsados desde distintos puntos del país.

La denuncia fue hecha pública por Baja Brewing Company, a partir de un proyecto de rescate Lolo Love y santuario de burros que desde 2017 se desarrollaba en coordinación con el rancho Carisuva, en Baja California Sur, con el objetivo de visibilizar la caza ilegal y el uso de estos animales para consumo de carne.

De acuerdo con la información difundida, tras las lluvias registradas hace un par de meses, los burros salieron a pastar en zonas cercanas al rancho, como ocurría de manera habitual; sin embargo, en esta ocasión no regresaron. Luego de varios días de búsqueda y de consultas con rancherías cercanas, los indicios recabados permitieron confirmar que los animales fueron extraídos del lugar donde se encontraban.

“Desgraciadamente no tenemos una prueba contundente que nos permita señalar a alguien directamente, pero sí tenemos suficientes elementos para poder confirmar que nuestros burritos fueron extraídos de donde pastaban y que su destino final fue la muerte. De 17 burritos 15 desaparecieron, dos, Quequito y Juanita lograron escapar y volver, llegaron con las patas gravemente heridas, los veterinarios confirmaron que habían sido amarrados con alambre, ellos no eran ganado, eran nuestras mascotas, tenían nombre, historia, carácter y nos los quitaron”, integrante del proyecto Lolo Love.

Ante lo ocurrido, los impulsores del santuario señalaron que hacer pública esta situación no busca generar confrontación, sino crear conciencia, evitar que hechos similares se repitan y promover acciones que garanticen una protección efectiva para los burros como especie en riesgo.

Para los rescatistas, este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática que persiste en distintas regiones del país: el robo y sacrificio de burros por el valor comercial de su carne, una práctica que continúa ocurriendo pese a los esfuerzos de conservación y que, aseguran, requiere mayor atención, vigilancia y acciones efectivas para la protección de esta especie.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO