Tres semanas sin recolección de basura en la colonia Brisas en Cabo San Lucas

Vecinos de la colonia Brisas en Cabo San Lucas, denunciaron que llevan más de tres semanas sin servicio de recolección de basura, lo que ha generado acumulación de desechos en las calles y representa un riesgo para la salud pública.

De acuerdo con los testimonios, la falta de recolección de residuos sólidos urbanos ha provocado la proliferación de moscas, malos olores y fauna nociva, afectando gravemente la calidad de vida de los residentes.

“Llevamos tres semanas sin que pase el camión recolector. Es muy preocupante la situación; tenemos problemas con las moscas y, con este calor, la basura se descompone más rápido. Los perros también tiran los desechos por todos lados”, declaró Hugo López.

Los colonos han intentado comunicarse en reiteradas ocasiones con la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Los Cabos, sin obtener soluciones ni fechas claras para la reanudación del servicio.

Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado urgente al Ayuntamiento de Los Cabos para que atienda la problemática y evite consecuencias mayores en la salud de los habitantes y en la imagen urbana de la colonia Brisas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.