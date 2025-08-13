No solo agua tratada: usuarios de pipas en Los Cabos denuncian venta de agua salada como potable

La calidad del agua potable en Los Cabos es motivo de creciente preocupación entre los habitantes, especialmente en zonas donde el suministro se realiza a través de pipas. Recientes denuncias ciudadanas indican que algunas unidades estarían distribuyendo agua salada o mezclada con agua tratada, sin informar adecuadamente a los consumidores.

En redes sociales, usuarios han compartido testimonios preocupantes. Una vecina de la colonia Altamira, en Cabo San Lucas, señaló que el agua que recibió presentaba un fuerte sabor salado, lo que les hizo sospechar que podría tratarse incluso de agua de mar. Otros reportes mencionan irritaciones en la piel y ojos tras su uso, lo que refuerza las dudas sobre la calidad del líquido.

“Decidimos usar esa agua solo para lavar patios y pisos, porque no es segura ni para bañarse”, relató una usuaria afectada.

LEER MÁS: ¡Alerta sanitaria! Pipas en BCS mezclan agua potable con tratada

A pesar de estos reportes, el servicio de pipas en Los Cabos sigue teniendo un costo elevado, con tarifas que superan los 800 pesos por tinaco. Este hecho ha generado indignación entre los habitantes, quienes se sienten obligados a pagar por un recurso vital que podría representar un riesgo para la salud.

Los ciudadanos exigen que las autoridades implementen controles más rigurosos sobre las empresas proveedoras de agua en pipas, y que se apliquen sanciones en caso de comprobarse el uso de agua no apta para consumo humano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.