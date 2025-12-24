Llaman a denunciar venta ilegal de pirotecnia al 911 en Navidad

Ante el aumento de celebraciones durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, autoridades municipales recordaron que la venta y detonación ilegal de pirotecnia puede y debe denunciarse al número de emergencias 911, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad pública.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, explicó que desde los primeros días de diciembre se han reforzado los operativos de seguridad y vigilancia en distintos puntos del municipio, siguiendo la instrucción del alcalde de intensificar las acciones contra la venta ilegal de pirotecnia.

“Es importante mencionar que las denuncias sobre la venta ilegal o detonaciones de estos artefactos se realizan a través del 911. La administración municipal no otorgará permisos para la venta de pirotecnia”, indicó Rentería Santana.

Participación ciudadana clave para prevenir accidentes

Las autoridades enfatizaron que la colaboración de los ciudadanos es fundamental para detener la venta y uso ilegal de pirotecnia, proteger a niños, adultos mayores y mascotas, y prevenir accidentes durante las fiestas decembrinas.

Operativos conjuntos de Seguridad Pública y Sedena

Finalmente, se informó que la Dirección de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mantendrá operativos permanentes de supervisión y detección para combatir la venta ilegal de pirotecnia en Los Cabos durante Navidad, Año Nuevo y el cierre de año, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad en el municipio.

