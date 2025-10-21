Presentan 37 denuncias penales contra exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López

El exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de que fueran presentadas 37 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Las acusaciones, impulsadas por la diputada federal suplente María Elena Pérez, apuntan a un presunto quebranto a la Hacienda Pública de casi 800 millones de pesos durante su administración estatal.

De acuerdo con la legisladora panista, las denuncias derivan de 37 observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, mismas que hasta la fecha no han sido aclaradas ni solventadas.

La diputada señaló que las pruebas presentadas ante las autoridades federales incluyen documentación oficial de la ASF, en la que se detectan presuntos malos manejos financieros del gobierno encabezado por Adan Augusto López en Tabasco. Aseguró además que el exmandatario había retado públicamente a que se interpusieran las denuncias, por lo que decidió cumplir ese llamado.

Según los reportes, el presunto desfalco podría involucrar recursos destinados a infraestructura, seguridad pública y programas sociales. El monto total aproximado asciende a 800 millones de pesos, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos de Tabasco y dentro del propio Congreso federal.

La diputada María Elena Pérez explicó que el objetivo de las denuncias no es político, sino de rendición de cuentas, subrayando que “la corrupción debe ser combatida sin importar el partido ni el cargo que se haya ocupado”, según expresó en su postura pública.

El nombre de Adán Augusto López también ha sido vinculado con Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como su secretario de Seguridad en Tabasco entre 2019 y 2021. Bermúdez Requena ha sido señalado por supuestos nexos con grupos criminales locales, entre ellos la organización conocida como La Barredora, aunque hasta ahora no existen acusaciones formales en su contra.