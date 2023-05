Sí ha habido denuncias de violencia dentro de la institución: Escuela Normal

Ante los actos de violencia y discriminación en las escuelas de todos los niveles educativos en Baja California Sur, la Benemérita Escuela Normal Urbana en La Paz trabaja en erradicarlos a través de la Unidad de Igualdad de Género, mediante un análisis a alumnos, docentes y personal administrativo.

La maestra María Lourdes Norzagaray Cosío, responsable de la Unidad de Igualdad de Género de la BENU, comentó que es importante que una institución formadora de docentes adquiera herramientas y, sobre todo, sepa qué hacer en estos casos de amenaza. Esta unidad trabaja en crear vínculos de confianza para denunciar cualquier tipo de acto que atente a la integridad de los alumnos y del personal.

Agregó que, como primer paso para erradicar la violencia, se realizó un diagnóstico mediante encuestas para conocer el sentir de la comunidad educativa.

Norzagaray Cosío comentó que se está trabajando en políticas institucionales, reglamentos y normas de la institución, y a la par, en un programa de capacitación y difusión. Agregó que la Unidad de Igualdad de Género se creó en el año 2021 y, antes de esta fecha, las denuncias solo llegaban a los directores de la institución.

Ante las últimas declaraciones y según antecedentes en la unidad de género de la Escuela Normal, la encargada de esta unidad menciona que se han presentado denuncias formales por algún tipo de violencia.

Es importante destacar que los futuros docentes conozcan estos temas, sepan denunciarlos formalmente e instruyan a sus alumnos para no normalizar conductas y actos violentos.

De acuerdo con testigos, se han registrado casos de hostigamiento, violencia y discriminación en esta institución educativa. A través de una denuncia anónima por parte de una extrabajadora de la Escuela Normal, se comentó la situación de hostigamiento laboral que vivió.

“Pues sí, está la unidad de género, abrieron un comité y dos comités nuevos por todo esto, pero en realidad nadie tiene la confianza de hablar, tanto personalmente con los directivos como entre alumnos y docentes. Nadie tiene confianza porque, tristemente, sabemos que no van a hacer nada. Y, por ser mujeres, nos toca aguantar comentarios o faltas de respeto. En mi caso, tuve que aguantar muchos meses de hostigamiento laboral por parte de esta persona que nada más andaba detrás de mí en todo momento […] Entre ellos mismos se protegen en todo momento. En el momento que tú te quieres expresar, te agarran de que yo lo conozco y no es así. Él no sería capaz, aun sabiendo que no es la primera denuncia o no es la primera vez que pasa”, declaró la testigo.