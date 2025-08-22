Inclusión en pausa: el deporte adaptado sin usuarios

Aunque en el municipio residen más de 11 mil personas con discapacidad, la participación en actividades de deporte adaptado es muy baja. Los programas existen, pero la mayoría de niñas, niños y jóvenes no se han acercado a utilizarlos.

Ante este panorama, el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad (IMDIS Los Cabos) y el Instituto del Deporte del Municipio (INDEM) han unido esfuerzos para impulsar el deporte inclusivo, mediante la creación de un padrón de usuarios y una estrategia de difusión que permita llegar a más personas.

“Estamos en contacto con la dirección del INDEM para fortalecer los programas existentes de inclusión deportiva. El problema es que el servicio está disponible, pero no se ha difundido lo suficiente.”, señaló Fernando Altamirano, titular del IMDIS.

En materia de infraestructura, se informó que todas las nuevas construcciones o rehabilitaciones de espacios deportivos deberán incluir elementos de accesibilidad universal, como parte del compromiso institucional por eliminar barreras físicas en el deporte.

“Toda construcción o rehabilitación de centros deportivos nuevos contará con accesibilidad total. Esta es una gestión directa del instituto, ya que estamos comprometidos con la inclusión”, agregó Altamirano.

Sin embargo, hasta ahora no se ha definido claramente qué disciplinas adaptadas estarán disponibles ni en qué centros deportivos se podrán practicar, lo que limita el impacto real de estas iniciativas.

El IMDIS reiteró su compromiso de que las actividades deportivas inclusivas lleguen efectivamente a la comunidad, convirtiéndose en una opción real y accesible para las personas con discapacidad en Los Cabos.

