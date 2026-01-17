El patinador artístico Lewis Gibson, destacado deportista británico y medallista europeo, ha manifestado su firme postura a favor de que la Unión Internacional de Patinaje (ISU) permita la participación de parejas del mismo sexo en competencias oficiales de alto nivel. Gibson, quien compite en la modalidad de danza sobre hielo, señaló que la apertura a la diversidad es un paso necesario para la modernización y supervivencia de esta disciplina olímpica.

Actualmente, las normativas de la ISU en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales limitan las parejas a la conformación de un hombre y una mujer. Sin embargo, el deportista británico enfatiza que el talento y la conexión artística en el hielo no deberían estar condicionados por el género de los integrantes, citando el éxito que han tenido federaciones locales, como la de Canadá, al permitir estas categorías en sus torneos nacionales.

La propuesta de Gibson no solo busca la inclusión de la comunidad LGBTIQ+, sino también una evolución técnica del deporte. Al permitir parejas del mismo sexo, se abriría un abanico de nuevas posibilidades coreográficas y atléticas. Este deportista británico sostiene que la esencia del patinaje es la expresión y el atletismo, elementos que pueden ser ejecutados con la misma excelencia por cualquier combinación de patinadores.

La discusión sobre la integración de parejas del mismo sexo en el patinaje artístico internacional ha ganado terreno tras las declaraciones de figuras como Gibson. Estadísticas de federaciones que ya han implementado estos cambios sugieren que la participación juvenil aumenta cuando se eliminan las barreras de género tradicionales. En México y el resto del mundo, el debate se centra en cómo equilibrar la tradición con la demanda de un deporte más representativo.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha promovido agendas de igualdad, pero la decisión final recae en la Unión Internacional de Patinaje. Antecedentes en otras disciplinas artísticas han demostrado que la diversidad no resta competitividad; por el contrario, atrae a nuevas audiencias y patrocinadores que buscan valores de inclusión. Lewis Gibson se suma así a una lista creciente de atletas que utilizan su plataforma para transformar las reglas del juego.

