Deportistas sudcalifornianos que hay que tener en la mira este 2026

Un año deportivo intenso

Baja California Sur se prepara para un 2026 lleno de actividad deportiva, con atletas locales que han demostrado talento y disciplina en competencias nacionales e internacionales.

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) y medios especializados han resaltado a varios nombres que este año podrían consolidarse como figuras clave en sus disciplinas.

Jesús Miguel Agúndez Mora, orgullo en clavados

El clavadista paceño Jesús Miguel Agúndez Mora se convirtió en referente tras conquistar la medalla de oro en trampolín sincronizado de 3 metros en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, junto a David Gabriel Vázquez.

Su desempeño lo coloca como uno de los atletas sudcalifornianos con mayor proyección internacional.

Natación: nuevas generaciones rumbo a CONADE

En noviembre pasado, 44 nadadores de cuatro municipios participaron en el clasificatorio estatal de natación rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, realizado en el CEDEM Guillermo “Memo” Ayón de La Paz.

Estos jóvenes talentos buscan mejorar sus marcas y asegurar un lugar en las fases regionales y nacionales, consolidando a BCS como semillero en deportes acuáticos.

Atletas becados y apoyados por el estado

El Gobierno de Baja California Sur anunció que 129 deportistas sudcalifornianos recibirán apoyo económico retroactivo a partir de julio de 2025.

Este respaldo reconoce su desempeño en disciplinas olímpicas, campeonatos mundiales y competencias de alto rendimiento.

La intención es garantizar que los atletas puedan enfocarse en su preparación y representar al estado en eventos nacionales e internacionales.

El 2026 será un año clave para el deporte sudcaliforniano.

Con figuras consolidadas como Jesús Miguel Agúndez, jóvenes promesas en la natación y un amplio grupo de atletas apoyados por becas estatales, Baja California Sur se perfila como un estado protagonista en el panorama deportivo nacional.

La mira está puesta en estos talentos que podrían dar grandes alegrías a la afición y poner en alto el nombre de la entidad.

