Adiós a la tristeza navideña: cómo superar la depresión blanca, según la psicología

La tristeza navideña, también conocida como depresión blanca, es un fenómeno emocional que afecta a miles de personas durante las fiestas de fin de año. Aunque suele asociarse con momentos de alegría, la Navidad puede detonar sentimientos de soledad, nostalgia, ansiedad y frustración, según explican especialistas en psicología.

Expertos señalan que esta sensación surge por la presión social de “ser feliz”, la ausencia de seres queridos, los problemas económicos o el balance emocional del año que termina. Las redes sociales y los estereotipos de familias perfectas también intensifican la percepción de insatisfacción personal.

Desde la psicología, se recomienda normalizar las emociones, entender que no todos viven las fiestas de la misma manera y evitar comparaciones. Mantener rutinas básicas, dormir bien, comer de forma equilibrada y realizar actividad física ayuda a regular el estado de ánimo.

Además, establecer expectativas realistas, buscar conexión emocional, aunque sea con una persona de confianza, y permitirse momentos de descanso son claves para sobrellevar este periodo. Si la tristeza es intensa o persistente, los especialistas aconsejan buscar apoyo profesional, ya que la salud mental debe atenderse en cualquier época del año.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO