Martes 2 de Septiembre, 2025
Depresión tropical Doce-E tocaría tierra en BCS como tormenta tropical

Autoridades vigilan trayectoria de la depresión tropical doce E con posible impacto entre Mulegé y Comondú el viernes como tormenta tropical
Adolfo Torres
1 septiembre, 2025
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la formación de la depresión tropical Doce-E en el océano Pacífico, localizada a 230 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. El sistema presenta vientos sostenidos de 55 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 23 km/h.

De acuerdo con los reportes, las condiciones atmosféricas son favorables para que este fenómeno evolucione en las próximas horas a un Ciclón tropical de mayor intensidad, alcanzando la categoría de tormenta.

El pronóstico indica que la depresión tropical Doce-E podría tocar tierra el próximo viernes, como Tormenta tropical entre los municipios de Mulegé y Comondú, en Baja California Sur. Autoridades de protección civil de la entidad ya trabajan en medidas preventivas y en la preparación de refugios temporales.

Las bandas nubosas del sistema ocasionarán lluvias intensas en el estado de Jalisco durante martes y miércoles, con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento en zonas costeras.

Especialistas explicaron que, de continuar con la misma trayectoria, el Ciclón tropical mantendrá condiciones adversas en el litoral del Pacífico mexicano, afectando tanto a comunidades pesqueras como a sectores turísticos de la región..

La depresión tropical Doce-E representa un riesgo potencial de inundaciones repentinas en zonas bajas, por lo que se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y a atender las indicaciones de protección civil.

