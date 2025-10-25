Depresión Tropical Dieciocho-E sería Tormenta Tropical al sur de BCS en las siguientes horas

La Depresión Tropical Dieciocho-E podría transformarse en una tormenta tropical durante las próximas horas, según el pronóstico más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC). El fenómeno, que se encuentra en el Pacífico oriental, mantiene un desplazamiento estable rumbo al oeste y continúa fortaleciéndose gradualmente mientras se aleja de costas nacionales, aunque permanece bajo vigilancia por su cercanía al sur de Baja California Sur (BCS).

De acuerdo con el informe del NHC, emitido a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), el centro de la Depresión Tropical Dieciocho-E se ubicaba cerca de la latitud 13.2 Norte y longitud 116.6 Oeste, aproximadamente a 1,290 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California Sur (BCS). El sistema registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes, con una presión central mínima de 1007 milibares.

El organismo detalló que el ciclón se desplazará hacia el oeste o al oeste-noroeste, a una velocidad de 11 kilómetros por hora, aunque podría reducir su movimiento en los próximos días. En ese lapso, se prevé que la Depresión Tropical Dieciocho-E se fortalezca lo suficiente para alcanzar la categoría de tormenta tropical durante la madrugada del sábado, antes de comenzar un proceso de debilitamiento a inicios de la próxima semana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) precisó que, aunque no existen avisos o alertas costeras en efecto, se espera que el fenómeno provoque alteraciones en las condiciones marítimas, con ligeros aumentos en el oleaje y variaciones en la intensidad del viento en mar abierto, especialmente en el Pacífico oriental.

Los meteorólogos indicaron que el sistema se mantendrá lejos de tierra firme, aunque su circulación podría favorecer la presencia de nubosidad y lluvias aisladas sobre el sur de Baja California Sur (BCS) durante el fin de semana.

Hasta el momento, el NHC no prevé que el fenómeno cause marejada significativa ni afectaciones directas en la costa, pero recomendó a embarcaciones y pescadores mantenerse informados debido a posibles incrementos en el oleaje.

El organismo estadounidense continuará monitoreando el desarrollo de la Depresión Tropical Dieciocho-E, ya que su evolución podría modificar los pronósticos actuales. En caso de fortalecerse como se prevé, el sistema sería nombrado como la próxima tormenta tropical de la temporada en el Pacífico oriental.