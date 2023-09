Lleva un mes enorme derrame de aguas negras en colonia Navarro Rubio

Una enorme fuga de aguas negras sin cesar desde hace casi 3 semanas ha ocasionado infinidad de problemáticas en la colonia Navarro Rubio, particularmente en la calle México, entre Manuel Torres Iglesias y Flores Magón, en la capital del estado.

Primeramente, la causa de este suceso se debe a la ruptura de una tubería que debió haberse cambiado meses atrás, relataron los vecinos. Sin embargo, a pesar de haber reportado más de 3 veces al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS), nunca acudieron.

Tras la ausencia de OOMSAPAS, la fuga provocó un foco de infección entre los vecinos de la zona, especialmente niños y personas de la tercera edad, comentaron. Lo anterior porque, cabe señalar, estas calles suelen ser un paso peatonal de estudiantes y una zona para esperar el transporte urbano:

“Cada que llueve empiezan a salir las aguas negras, de la calle de ahí arriba se viene toda la tierra y pues sí, tardan un montón en limpiarse, me ha tocado que tarde hasta años en limpiar toda esta tierra; y pues siempre ya tenemos como dos meses así y sí, se me hace muy pues más higiénico de lo que debe ser la calle”, comentó un joven estudiante

En este sentido, el constante contacto de los líquidos contaminantes al transitar por el lugar ha provocado que entre los mismos colonos tomen medidas preventivas para aminorar las posibles enfermedades derivadas de esta situación.

También es importante destacar que en algunas viviendas se encuentran puestos de comida, siendo el sostén económico principal de muchas familias de la zona; pero ha sido peligroso el manejo y venta de alimentos, puesto que ya se han presentado clientes con infecciones estomacales ocasionadas por las aguas negras, provocando pérdidas económicas importantes para los vendedores:

“Otro de lo que no me gusta es que hay ventas de comida. Esto ya se ve que es muy penado y más por los niños, por los niños. Aquí… dos, tres clientes han caído enfermos por todo este derrame de aguas negras”, relató un vecino afectado

“No han venido a arreglar, nada más vienen, revisan y se van, es un problema que tenemos aquí. Ahorita lo que más nos mortifica es ese drenaje, porque hay ventas de aquí que se hacen, la gente que vive de eso, de las ventas, personas que viven de ese sueldo, entonces el problema está que no les arreglan el drenaje y no pueden vender”, señaló una vecina afectada

Y cabe resaltar que los problemas de la colonia también giran en torno a los servicios básicos deficientes que se han suscitado en los últimos meses, como luz y agua potable, mencionó una vecina:

“Estamos sufriendo con una pestilencia y aparte sufrimos mucho por el agua, porque a veces nos la mandan cada tercer día, a veces no, duran días. Y es horrible el calor, pues muchas no tenemos aire acondicionado y estamos sufriendo; y más yo que tengo insuficiencia cardíaca, con más razón. También la luz, cuando llueve se va la luz y duran 2-3 días en venir a arreglar. Yo me pongo vacunas para la alergia, se me echaron a perder por ese modo, por esa razón”, dijo