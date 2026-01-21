Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 21 de Enero, 2026
Seguridad

Controlan derrame de combustible en el Puerto de Pichilingue tras volcadura de tractocamión

Tras la volcadura de un tractocamión en el Puerto de Pichilingue, personal naval desplegó un operativo de contención y limpieza que permitió controlar en su totalidad el derrame de hidrocarburo.
21 enero, 2026
Atienden derrame de hidrocarburo en el Puerto de Pichilingue

IMG: SEMAR

Tras la volcadura de un tractocamión dentro del Puerto de Pichilingue, en La Paz, elementos navales desplegaron un operativo para contener un derrame de hidrocarburo y evitar mayores afectaciones al entorno marino.

El incidente se registró la tarde del lunes 19 de enero, luego de que la Unidad de Protección Portuaria La Paz recibiera el reporte del accidente ocurrido al interior del recinto portuario, el cual provocó el derrame de combustible hacia el mar.

Ante la situación, personal naval acudió al sitio para brindar apoyo de seguridad y auxilio, además de colaborar en la evacuación de los conductores involucrados en la volcadura, como parte de las acciones inmediatas de atención a la emergencia.

Posteriormente, se ordenó el despliegue de una embarcación tipo Defender, a bordo de la cual se trasladó personal especializado en Protección Marítima y Protección Ambiental, quienes, en coordinación con la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API-BCS) y la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) La Paz, realizaron labores de contención y limpieza del hidrocarburo.

De acuerdo con la información proporcionada, dichas acciones permitieron controlar en su totalidad el derrame, evitando una mayor afectación al entorno marino del Puerto de Pichilingue.

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos

