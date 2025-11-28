Derrame de hidrocarburos en el río Cazones deja sin agua a gran parte de la población en Veracruz

Un nuevo derrame de hidrocarburos se registró en el río Cazones, en la zona norte del estado de Veracruz, México, contaminando gravemente el agua y obligando a suspender el bombeo en la principal captación de agua potable de la región.

El incidente ha generado alarma entre la población local, que depende en gran medida de este recurso para su consumo diario. Autoridades estatales confirmaron la presencia de aceite flotando en la superficie del río, a la altura de la localidad de Corralillos, rindiendo el agua inutilizable de inmediato.

La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), a través de su Oficina Operadora en Poza Rica, declaró la suspensión de las operaciones de bombeo desde la bocatoma del Sistema de Agua de la ciudad. “Se suspende operación de bombeo desde bocatoma nuevamente por presencia de aceite en el Río Cazones”, informó mediante un comunicado.

En dicho documento señala que el origen de la fuga de hidrocarburos aún se encuentra bajo investigación. Esta medida preventiva busca evitar la distribución de agua contaminada, pero ha dejado sin servicio a un sector significativo de la población en Poza Rica y comunidades aledañas, exacerbando las vulnerabilidades en una zona ya afectada por eventos climáticos recientes.

Las autoridades han instado a la población a racionar el uso del agua disponible y a mantenerse atenta a los canales oficiales para actualizaciones sobre la restauración del servicio. Esta interrupción no solo afecta el consumo doméstico, sino también actividades económicas locales, como el comercio y la agricultura, en una región donde los recursos hídricos son vitales.

En respuesta al derrame de hidrocarburos, se ha solicitado el apoyo urgente de Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar las tareas de limpieza y contención del hidrocarburo, aunque hasta el momento no se ha emitido una declaración oficial por parte de la paraestatal sobre su posible implicación.

Expertos ambientales consultados preliminarmente advierten que estos incidentes recurrentes podrían derivar en daños a largo plazo en el ecosistema del río Cazones, incluyendo la afectación a la fauna acuática y la infiltración de contaminantes en pozos subterráneos.

La investigación en curso busca determinar si el derrame de hidrocarburos está relacionado con infraestructura petrolera cercana o con las inundaciones recientes que han dañado ductos en la zona.