¡Sin precaución! Automovilistas chocan y derriban por tercera vez el mismo semáforo en SJC

El pasado lunes 18 de septiembre un fuerte accidente en el cruce de la carretera Transpeninsular y calle Agua Verde, en la colonia San Bernabé, cobró la vida de una persona.

Comentarios en redes sociales de personas residentes de la zona, expresaron que este hecho se atribuyó a la falta del semáforo en la zona, el cual tiene varias semanas de haber sido derribado por otro accidente vehicular.

En entrevista con CPS Noticias y Tribuna de México, el capitán Jesús Antonio Gómez Rodríguez, director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, informó que se está trabajando a marchas forzadas para evitar este tipo de incidentes, así como para poner en marcha de nuevo el semáforo en la zona,

“Es la tercera vez en lo que va de este año que tiran ese semáforo por accidentes viales, la gente conduce sin precaución, por la falta de conciencia y falta de madurez de los conductores de tomar la responsabilidad una vez que están al frente del volante. Estamos haciendo todo lo posible por poner ahí nuevamente el semáforo, recordemos que se derribó por falta de la conciencia del mismo conductor y este proceso de implementar el semáforo en esa área lleva un proceso administrativo porque se tiene que cubrir el recurso para volver a instalarlo”, expresó el capitán.

Del mismo modo, el capitán Gómez Rodríguez hizo hincapié en que los accidentes en esa zona no son exclusivamente provocados por la falta del semáforo, pues no es el único crucero que no cuenta con uno de estos instrumentos de tránsito; además, recordó que, si en una zona había uno establecido y no lo hay, la conciencia y la cultura vial marca que se debe realizar el cuatro altos, como lo saben la mayoría de los cabeños y residentes.

Es importante señalar que, en diversos tramos carreteros e intersecciones, se ha decidido suspender el servicio de los semáforos en horarios específicos, cuyo objetivo es dar mayor fluidez a la circulación con mayor carga vehicular.

“Lo que hacemos en las mañanas es el operativo que se implementa en el puente 2015, en La Sanluqueña, avenida Chapultepec en Cabo San Lucas y acá en San José del Cabo es en San José Viejo y parte de la Glorieta de Fonatur, ahí lo que se hace es sacar los semáforos de servicio para que el personal de Tránsito, de acuerdo a su experiencia en el momento, están dando fluidez y vialidad al sentido que más demande en esas circunstancias”.

Finalmente, explicó el director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, que los semáforos están programados conforme a los horarios, monitoreos y estadísticas del sentido y la cantidad del flujo vial, por lo que estas acciones contribuyen a disminuir el sentido de la vialidad más cargado, y con ello, evitar el tráfico innecesario y los accidentes viales.