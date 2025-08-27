Derrumban Capilla de Nuestra Señora de Fátima en Loreto

La capilla de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la colonia Zaragoza de Loreto, fue objeto de demolición tras más de seis décadas de servicio a la comunidad. Autoridades de informaron que el Derrumbe se realizó para dar paso a la construcción de un nuevo templo en el mismo sitio.

El procedimiento incluyó la caída de la torre del campanario, estructura que presentaba deterioro y representaba riesgos para los asistentes. Las autoridades señalaron que la operación se llevó a cabo de manera controlada, sin que se registraran daños en edificios cercanos ni en el resto de la capilla.

Derrumbe de torre del campanario en Loreto

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron el momento de la demolición, lo que provocó reacciones de vecinos y feligreses de la zona. La comunidad expresó inquietud por la pérdida del símbolo arquitectónico que formaba parte de la identidad del templo desde hace más de 60 años.

De acuerdo con la información oficial, la decisión se tomó debido al estado de desgaste de la capilla de Nuestra Señora de Fátima, que podía representar un peligro para los visitantes. El objetivo es sustituir la estructura por una nueva que garantice seguridad y continuidad de los servicios religiosos.

Los feligreses señalaron que, a pesar del derribo, las celebraciones y misas continuarán en espacios alternos mientras se llevan a cabo los trabajos de construcción de la nueva capilla.

El Derrumbe se suma a las acciones de preservación de templos en la región, donde las autoridades buscan garantizar la seguridad de las edificaciones religiosas que han acompañado a las comunidades por generaciones.