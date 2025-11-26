Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 26 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Desabasto de agua potable en Los Cabos obliga a las escuelas a solicitar pipas

Escuelas de Los Cabos enfrentan la falta de agua potable y dependen del servicio de pipas para operar con normalidad durante la jornada escolar
Luis Castrejón
26 noviembre, 2025
Foto: Tribuna de México

Ante el creciente desabasto de agua potable en escuelas de Los Cabos, la Dirección Municipal de Educación reforzó las gestiones para garantizar el suministro y evitar que las actividades escolares se vean afectadas. Los planteles afectados han recurrido con mayor frecuencia al servicio de pipas, especialmente aquellos con alta matrícula estudiantil.

La directora de Educación, Juana Ortiz Cruz, explicó que, cuando los planteles agotan sus cisternas o espacios de almacenamiento, se activa el protocolo de atención en coordinación con el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable (OOMSAPAS).

“Por parte de la Dirección de Educación atendemos a las escuelas que solicitan el agua. La solicitud se hace directamente a OOMSAPAS, quien nos atiende oportunamente cuando se terminó la cisterna del plantel educativo. Hay escuelas que cuentan con hasta 1,800 alumnos; entonces una cisterna no alcanza para todos. ”, señaló.

Ortiz Cruz indicó que el problema se presenta con mayor frecuencia en planteles con matrículas elevadas, donde la capacidad de almacenamiento no alcanza para cubrir la demanda diaria.

Subrayó que las gestiones se mantienen de manera regular para asegurar condiciones mínimas de higiene y funcionamiento en los planteles, sobre todo en escuelas que dependen del abasto mediante pipas para continuar con sus actividades.

