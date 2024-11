Desabasto de agua es un problema heredado, no actual: Consejo Coordinador de Los Cabos

En los últimos 15 días, ciudadanos de diversas colonias de Cabo San Lucas se han manifestado por la falta de agua potable, llegando a cerrar vialidades en la delegación como medida de protesta.

Ante el malestar generalizado de la población, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos declaró que toda persona tiene el derecho de expresarse y manifestarse libremente, siempre que estas acciones no generen nuevos conflictos ni afecten la resolución de otros problemas.

Además, subrayó que la problemática en la distribución de agua potable no es reciente y que no recae en la responsabilidad de la administración municipal actual, que acaba de asumir funciones.

“Nosotros siempre hemos dicho que las luchas que tienen razón de ser son buenas, no se está inventando un problema. Todos sabemos que existe un problema de desabasto de agua potable, nosotros coincidimos en que existe un desabasto de agua; no es un problema de ahorita y que no es tema o responsabilidad en este momento de una autoridad que no acaba de entrar, es el cúmulo de decisiones.

También hemos dicho que este tipo de luchas no tienen que provocar otro problema, tenemos que ser muy cuidadosos para expresar nuestras diferencias”.