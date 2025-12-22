Desabasto de medicamentos: madres de niños con cáncer confrontan a gobernadora en Veracruz

Un grupo de madres de niños con cáncer en Veracruz desmintió las afirmaciones de la gobernadora, Rocío Nahle, sobre la disponibilidad de medicamentos oncológicos en la entidad, y confirmó que el desabasto de medicamentos en hospitales públicos continúa afectando tratamientos esenciales para menores con esta enfermedad.

Durante el primer informe de gobierno de Nahle, la mandataria afirmó que se había cumplido con garantizar el abasto de medicamentos en el estado; sin embargo, representantes de familiares de pacientes oncológicos señalaron que esa declaración no coincide con la realidad que viven en centros hospitalarios de Veracruz.

Denuncias desde el Hospital Infantil de Veracruz

Madres reunidas en torno al Hospital Infantil de Veracruz denunciaron que la escasez de medicamentos oncológicos sigue siendo una preocupación central y afecta directamente el tratamiento de sus hijos. Indicaron que el suministro de fármacos apenas alcanza alrededor del 70% de los requerimientos necesarios, especialmente en el área de hematología.

Entre los medicamentos con mayor escasez se encuentran Hidrea y Factor 8, fármacos considerados fundamentales para la atención de enfermedades hematológicas en menores, de acuerdo con las fuentes consultadas.

El desabasto de medicamentos no solo se limita a quimioterapéuticos: trabajadores de la salud que prefirieron el anonimato también reportaron falta de insumos básicos como alcohol, catéteres de diálisis y glucómetros dentro del Hospital de Alta Especialidad (HAEV), situación que ha obligado a suspender procedimientos como hemodiálisis y ciertas cirugías programadas.

Además, personal médico señaló que existe un fenómeno de “robo hormiga” de medicamentos dentro de las mismas instalaciones, lo que agrava aún más la disponibilidad de fármacos para los pacientes.

Organizaciones sociales y colectivos nacionales han documentado y denunciado similares problemas de suministro en distintas entidades del país, lo que ha generado reclamos por mayor transparencia y eficacia en la compra y distribución de fármacos oncológicos en el sistema público de salud.

El desabasto de medicamentos para cáncer infantil ha sido motivo de protestas, solicitudes de reuniones con autoridades de salud y llamados de atención a niveles federal y estatal, en un reclamo que se mantiene recurrente desde años anteriores en diversas regiones del país.

