Se desactivan alertas en Baja California Sur por Huracán Lorena

El Consejo Estatal de Protección Civil informó que, de acuerdo con los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Huracán Lorena se ha degradado a Ciclón post-tropical, alejándose gradualmente de las costas de Baja California Sur.

Con esta evolución, las autoridades precisaron que el fenómeno ya no representará un peligro directo para la entidad, por lo que fueron desactivadas las alertas preventivas emitidas previamente en los municipios sudcalifornianos.

Durante la sesión realizada en Santa Rosalía, Mulegé, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío anunció el arranque de campañas de limpieza y rehabilitación en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con el propósito de restablecer la normalidad en las comunidades afectadas.

Las acciones estarán dirigidas a la recuperación de vialidades, seguridad y salubridad en zonas impactadas por las lluvias, con trabajos de retiro de escombros, ramas y materiales arrastrados por las corrientes pluviales.

El mandatario detalló que se llevarán a cabo labores de limpieza en planteles educativos, parques, calles, áreas recreativas, además de desazolve en alcantarillas y arroyos, como parte de un plan integral de recuperación.

Castro Cosío destacó la solidaridad de la población de las cinco regiones del estado, así como la cooperación institucional para sumar esfuerzos en favor de la seguridad ciudadana. También subrayó el compromiso de aquellas personas cuyo trabajo rebasó el deber institucional en las jornadas de apoyo.

De igual forma, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, los ayuntamientos y las áreas encargadas de Protección Civil, cuya participación resultó clave en la atención a las emergencias.

Con esta sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, las autoridades dieron por concluido el proceso de seguimiento del Huracán Lorena, que ahora continuará su trayectoria como Ciclón post-tropical fuera del territorio nacional.

Las dependencias locales recordaron que, aunque el fenómeno dejó de representar una amenaza, se mantendrán trabajos de supervisión y rehabilitación hasta devolver las condiciones de seguridad a toda la población.