Desactivan fichas de búsqueda tras identificar restos de dos hombres en fosas clandestinas

El colectivo Búsqueda x La Paz informó recientemente la desactivación de las fichas de búsqueda de Francisco Javier Díaz Cañeno y Ramón Alonso Alcántar, luego de que sus restos fueran identificados entre los hallazgos realizados en el cementerio clandestino ubicado en la carretera La Paz–San Juan de la Costa.

De acuerdo con la agrupación, ambos casos representan búsquedas de larga duración. Francisco Javier fue localizado tras más de siete años de búsqueda ininterrumpida por parte de su familia, mientras que Ramón Alonso fue encontrado después de más de cinco años desde que se reportó su desaparición.

El colectivo expresó sus condolencias y su acompañamiento a los familiares de ambos hombres, quienes finalmente pudieron obtener certeza sobre su paradero.

Entre 2024 y lo que va de 2025, Búsqueda x La Paz ha logrado recuperar cerca de 90 cuerpos en fosas clandestinas ubicadas en esta misma zona, una región donde prevén que continúen los hallazgos.

Las y los integrantes del colectivo señalaron que varios de los restos corresponden a personas desaparecidas entre 2015 y 2020, identificadas mediante pruebas de ADN realizadas en coordinación con las autoridades competentes.

La agrupación hizo un llamado a las familias que tengan a un ser querido en calidad de desaparecido para que acudan a actualizar las fichas de búsqueda y se acerquen a la autoridad correspondiente a proporcionar o actualizar muestras genéticas, ya que estos pasos facilitan los procesos de identificación y permiten avanzar en el regreso de más personas con sus familias.