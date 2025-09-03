Desaparece influencer Marian Izaguirre en Uruapan

Una noticia de profunda preocupación envuelve a la comunidad digital y a las autoridades de Michoacán. La reconocida influencer Marian Izaguirre, de 23 años, se encuentra desaparecida desde el pasado lunes 1 de septiembre de 2025.

La Fiscalía General del Estado, por medio de la Alerta Alba de Michoacán, ha difundido una ficha de búsqueda urgente para localizar a la joven, cuya inactividad en redes sociales desde el 30 de agosto genera gran inquietud entre sus 3.9 millones de seguidores en TikTok.

Flor Marian Izaguirre Pineda, nombre completo de la creadora digital, fue vista por última vez en la ciudad de Uruapan alrededor de las 6:00 de la tarde de ese lunes. En ese momento, abordó un vehículo KIA Río de color rojo, y desde entonces no se ha sabido de su paradero.

Además, la Alerta Alba de Michoacán ha confirmado que el mismo día, otras dos mujeres, Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón, de 18 años, y Berenice Mondragón Flores, de 37 años, también desaparecieron en la misma localidad, lo que añade una capa de urgencia a la investigación.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Marian Izaguirre es una figura muy popular en TikTok, donde cuenta con una comunidad de 3.9 millones de seguidores. Su contenido abarca vídeos de tendencias, bailes, estilo de vida, moda y humor.

Además de su faceta como creadora de contenido, la joven incursionó en la música, lanzando su primer sencillo de pop titulado ‘Boom Boom’ en 2023.

Llamado a la colaboración ciudadana

Ante la incertidumbre sobre el paradero de Marian Izaguirre, la Alerta Alba de Michoacán ha hecho un llamado vehemente a la ciudadanía para que colabore activamente en su búsqueda.

Cualquier persona que posea información sobre la joven puede comunicarse directamente al número telefónico 800 614 2323, o bien, brindar aviso a través de las redes sociales oficiales de la institución.