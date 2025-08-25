Desaparece mujer en Ciudad Constitución

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) activó el Protocolo Alba en Baja California Sur tras la desaparición de Virginia Ávila Romero , de 42 años, en Ciudad Constitución , Comondú . Su desfile es desconocido desde el pasado viernes.

Las autoridades informaron que Virginia fue vista por última vez en la calle Mariano Matamoros . Hasta ahora, no hay información sobre su vestimenta, pero se difundieron sus características físicas y señas particulares para ayudar en su búsqueda.

La mujer mide 1,65 metros, tiene complexión robusta , tez morena y cabello castaño y largo . Entre sus señas destacan un tatuaje de ying-yang en la espalda y un lunar en la pierna izquierda .

En 2025, la PGJE ha activado 97 cédulas de Protocolo Alba en el estado, de las cuales 27 siguen vigentes, es decir, las personas aún no han sido localizadas.

El Protocolo Alba permite una búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas , coordinando acciones entre autoridades y sociedad para proteger su vida e integridad.

La PGJE pidió a la ciudadanía que aporte cualquier información sobre Virginia Ávila Romero , comunicándose a los números de emergencia o a la propia Procuraduría .

