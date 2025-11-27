Desaparecen dos agentes federales en Jalisco; Marina encabeza operativo de búsqueda

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la desaparición de dos de sus elementos en Jalisco, quienes no llegaron a un operativo programado en Guadalajara el pasado 25 de noviembre.

Según la dependencia encabezada por Omar García Harfuch, los agentes realizaban labores de inteligencia y se trasladaban ese día hacia la capital jalisciense a bordo de un vehículo oficial, cuando se perdió toda comunicación con ellos. Horas más tarde, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan, sin indicios sobre su paradero.

Los elementos formaban parte de trabajos de investigación orientados a la prevención del delito y a la desarticulación de células criminales en la entidad. Al no llegar al punto previsto, su ausencia fue reportada de inmediato.

La SSPC informó que se mantiene una coordinación permanente con autoridades de Jalisco, así como con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para desplegar acciones de búsqueda, privilegiando la integridad de los agentes.

La dependencia señaló además que las familias de los dos oficiales cuentan con acompañamiento y apoyo institucional durante el proceso.