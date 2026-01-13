Desaparecen dos mujeres tras sepelio de periodista asesinado en Veracruz

El periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro fue asesinado en Poza Rica, Veracruz, y su caso derivó en una nueva alerta luego de que dos mujeres que acudieron a su sepelio fueran reportadas como desaparecidas, situación que ha intensificado la preocupación por la seguridad de comunicadores y su entorno en la región.

Las desaparecidas son Wendy Arantxa Portilla y Karime Monserrat Murrieta, pareja y amiga del comunicador, respectivamente, quienes asistieron a los actos fúnebres y desde entonces perdieron todo contacto con familiares y amistades, de acuerdo con los reportes oficiales.

Según las fichas de búsqueda, ambas mujeres fueron vistas por última vez el 10 de enero en el municipio de Poza Rica. Desde ese momento no se ha tenido información confirmada sobre su paradero, por lo que sus familias iniciaron los reportes formales ante las autoridades estatales.

El Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas del Estado de Veracruz solicitó la activación inmediata de los protocolos de localización, al advertir que la desaparición de las jóvenes ocurre en un contexto de violencia vinculado al homicidio de un periodista.

Leer más: Periodista asesinado en Veracruz había recibido medidas de protección

El organismo ciudadano subrayó que periodistas y fotoperiodistas han sido aliados clave en la documentación de casos de desaparición, por lo que consideró indispensable garantizar condiciones de seguridad no solo para los comunicadores, sino también para sus familias y personas cercanas.

El periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, de 26 años, fue privado de la vida a balazos la noche del 8 de enero al interior de un restaurante en la colonia Cazones. De acuerdo con las investigaciones preliminares, hombres armados ingresaron al lugar y le dispararon de forma directa, sin que hasta ahora se reporten detenidos.

Ramírez Castro era director del portal digital Código Norte Veracruz y se especializaba en la cobertura de temas de seguridad. Colegas y organizaciones señalaron que su labor periodística lo colocó en escenarios de alto riesgo, lo que ya había motivado medidas preventivas en años recientes.

Autoridades estatales confirmaron que el comunicador contó con esquemas de protección durante 2024, los cuales dejaron de estar vigentes tras su salida temporal del estado. Al regresar, no volvió a solicitarlos, según informaron instancias oficiales.

La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas condenó el homicidio y exigió una investigación exhaustiva que permita esclarecer el crimen y la desaparición de Wendy Arantxa Portilla y Karime Monserrat Murrieta, al advertir que ambos hechos evidencian fallas estructurales en los mecanismos de protección.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el asesinato del periodista ni por la desaparición de las dos mujeres, mientras organizaciones civiles reiteran la exigencia de su localización con vida y de justicia en Veracruz.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO