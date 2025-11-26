Desaparecen dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Jalisco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dos de sus elementos desaparecieron en el municipio de Zapopan mientras se dirigían a Guadalajara, la capital del estado.

Durante su desaparición, los elementos de seguridad realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en Jalisco, lo que ha desatado alarma entre las autoridades locales y federales. Según el reporte oficial, los dos elementos salieron para cumplir con una tarea operativa, pero no volvieron a ser localizados, lo que generó la activación de protocolos de búsqueda inmediata.

La desaparición de estos elementos generó movilización de autoridades de Jalisco para trabajar de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional

Autoridades iniciaron un operativo de rastreo, revisión de cámaras de vigilancia, intercepción de rutas y entrevistas en la zona donde los agentes desarrollaban su labor, con la esperanza de encontrar cualquier indicio de su paradero.

Al momento, la dependencia a cargo de Omar García Harfuch asegura que los elementos se encuentran en calidad de no localizados.

Testigos señalan que los elementos recibieron instrucciones de acudir a un punto específico para tareas de inteligencia, pero desde entonces no se ha confirmado contacto alguno. Este vacío de información ha alimentado versiones sobre posibles detenciones, emboscadas o filtraciones de información sensible.

Ante el contexto, la SSPC reafirmó su compromiso de esclarecer el caso con celeridad y garantizar integridad y apoyo a las familias de los desaparecidos. Asimismo, convocó a instancias de derechos humanos y organismos de fiscalización para monitorear la investigación, con el fin de descartar desvíos y asegurar transparencia.