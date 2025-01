Desaparecen 14 jóvenes que vacacionaban en Oaxaca; hay solo 2 denuncias ante Fiscalía

La incertidumbre se apodera de familias oaxaqueñas debido a que desaparecen 14 jóvenes durante un viaje a la costa del estado, a Puerto Escondido. Desde el pasado 7 de enero del 2025, amigos y parientes han perdido todo contacto con este grupo de jóvenes, que se desplazaba en camionetas por la autopista que conecta la capital oaxaqueña con el Pacífico.

Las víctimas, con edades comprendidas entre los 17 y los 45 años, son originarias de la ciudad de Oaxaca y municipios cercanos. Entre ellos se encuentran estudiantes, trabajadores y un conductor. Las redes sociales se han convertido en un espacio de búsqueda desesperada, donde familiares y amigos comparten las fichas de búsqueda emitidas.

““Era un viaje de amigos y ya no supimos nada de ellos. La última comunicación que tuve con él, es que estaban llegando a Río Grande, Oaxaca, y de ahí ya no supimos más, es preocupante, porque ya pasaron 6 días y no sabemos nada de ellos”, señalan en redes sociales.