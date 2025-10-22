Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 21 de Octubre, 2025
Internacional

Buscan a joven argentina desaparecida que viajó a España con promesa de trabajo

Paola Mariana Lens, argentina de 26 años viajó a Palma de Mallorca, España para trabajar como niñera en una oferta laboral aparentemente legítima y desapareció el 14 de octubre, apenas ocho días después de su llegada.
Isabel Mercado
21 octubre, 2025
Paola Mariana Lens, argentina de 26 años viajó a Palma de Mallorca, España para trabajar como niñera en una oferta laboral aparentemente legítima y desapareció el 14 de octubre, apenas ocho días después de su llegada. Su familia sospecha que puede haber sido víctima de una red de trata o secuestro.

La desaparición de Paola Mariana Lens, oriunda de Villa Devoto, ha despertado alarmas, pues familiares y amigos reportaron desconexión repentina de la comunicación y el bloqueo repentino de sus contactos.

Además, el modus operandi resulta familiar para los expertos en redes de explotación laboral internacional. Paola fue contactada por una familia alemana radicada en Palma de Mallorca, aceptó un contrato de 300 euros mensuales, más alojamiento, comidas, gimnasio y curso de idioma y perdió todo contacto desde el martes 14 de octubre, apenas una semana después de su llegada.

Las comunicaciones recabadas aportan pistas inquietantes: un mensaje de WhatsApp enviado desde su número decía que necesitaba “distancia de la familia” y que, cuando estuviese lista, retomaría el contacto, circunstancia que su madre sospecha que fue escrito por otra persona para aparentar normalidad.

Según su familia, Paola tenía experiencia previa en temporada de nieve, hablaba inglés y había trabajado en Reino Unido, sin embargo, la promesa que aceptó en España resultó ser una entrada rápida para otro escenario.

La intervención diplomática se activó, el consulado argentino en España y la Cancillería tomaron conocimiento del caso, mientras la UFI No. 5 de San Martín en Argentina se declaró a cargo de una denuncia por averiguación de paradero. Aun así, no se ha confirmado oficialmente si se trata de una desaparición forzada, voluntaria o víctima de un engaño.

