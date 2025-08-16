Desaparecida hallada sin vida en construcción de la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una Mujer en un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez. La inspección se realizó el 14 de agosto como parte de la búsqueda de una persona desaparecida denunciada desde el pasado 7 de agosto.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el operativo se efectuó en una vivienda asegurada previamente por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA). En el despliegue participaron policías de investigación, peritos especializados en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, además de elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Durante la revisión del predio, se identificó una zona de cemento colocada de manera reciente que no coincidía con la estructura original. Con apoyo de un binomio canino, las autoridades localizaron un cuerpo emparedado entre muros y varillas en la parte trasera de la construcción.

La familia de Alma Elena ‘N’, de 30 años, confirmó que la persona encontrada era ella, luego de casi dos meses de haber reportado su desaparición. La joven fue vista por última vez el 15 de junio en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

La investigación apuntó al predio inspeccionado debido a que la pareja de la víctima trabajaba ahí como vigilante. Según reportes, la relación con este hombre había sido retomada poco antes de que la víctima fuera reportada como desaparecida. Tras los hechos, el individuo aseguró a los familiares que Alma Elena ‘N’ había viajado a Chiapas por una oferta de empleo, lo que retrasó la denuncia formal más de 20 días.

La FGJCDMX informó que se realizan Pruebas periciales y de ADN para corroborar de manera plena la identidad del cuerpo, así como para esclarecer las circunstancias de la muerte, que en los reportes preliminares se considera pudo haber sido violenta.

Las autoridades capitalinas indicaron que ya se busca a un hombre identificado como probable responsable, contra quien se han desplegado operativos de localización con el fin de presentarlo ante un juez.