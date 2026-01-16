Desaparecidos en San José del Cabo: Job y Florencio Félix (Video)

La comunidad de San José del Cabo se encuentra en alerta tras la desaparición de Juan Armando Félix Rodríguez y su hermano, Florencio Félix Rodríguez, quienes fueron vistos por última vez el pasado 6 de enero de 2026. Los hermanos, originarios de otra entidad, habrían llegado al municipio de Los Cabos apenas el 16 de diciembre, con el objetivo de establecerse laboralmente antes de que se perdiera todo contacto con ellos.

Brenda, esposa de Juan Armando, realizó un llamado desesperado a la sociedad y a las autoridades, señalando que desde hace días no tiene noticias de su esposo ni de su cuñado. La situación es crítica, ya que la denunciante reveló que, debido al fuerte impacto emocional y al estrés provocado por la desaparición, sufrió la pérdida de su embarazo de cuatro meses. “Es un dolor tan feo que no se lo deseo a nadie”, expresó la afectada durante su petición de auxilio.

Al momento de su desaparición, ambos hombres viajaban en un vehículo cuyas características han sido difundidas en redes sociales para facilitar su identificación. Según los familiares, no tenían problemas con nadie y desconocen las causas por las cuales pudieron haber sido privados de su libertad o haberse extraviado. Se solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas agilizar los protocolos de localización.

La familia de los desaparecidos pide a la población de San José del Cabo que, en caso de tener cualquier información que ayude a dar con el paradero de Juan y Florencio, se comuniquen de manera anónima con las corporaciones de seguridad. Se enfatiza que cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser vital para que ambos regresen a casa con bien y se logre determinar responsabilidades en caso de la comisión de un delito.

Brenda reiteró que su único deseo es encontrar a su esposo con vida y que los hermanos Félix Rodríguez puedan reunirse nuevamente con sus seres queridos. La sociedad civil ha comenzado a compartir la fotografía de las víctimas en diversas plataformas digitales como Facebook e Instagram para ampliar el alcance de la búsqueda y presionar a las instancias gubernamentales para que brinden resultados inmediatos.

