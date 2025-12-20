Desaparición de activista en Sinaloa: Jesús Guadalupe Camargo lleva 12 días sin ser localizado

El joven activista Jesús Guadalupe Camargo Loya, reconocido por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT+ en Guasave, fue reportado como desaparecido desde la noche del 8 de diciembre, cuando se le perdió contacto después de abordar un taxi en una intersección vial cercana a la localidad.

Desde entonces, no se tiene información confirmada sobre su paradero, motivo por el cual colectivos feministas, de diversidad sexual y defensores de derechos humanos han lanzado una alerta para su búsqueda, mientras familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrarlo con vida.

Organizaciones como Sororas Guasave, Amapas Rebeldes, Rastreadoras de Guasave y el Comité Diversidad Guasave han exigido a las autoridades estatales la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda, así como proteger la seguridad del activista y de su red cercana. Las colectivas señalaron que la Fiscalía de Sinaloa demostró deficiencias en el proceso de denuncia, al solicitar que fuera presentado por un familiar directo, lo cual —según argumentan— complica el acceso a herramientas oficiales de búsqueda.

Las agrupaciones aseguraron que Jesús Guadalupe ha sido un miembro activo en la defensa de derechos humanos y que su desaparición representa un riesgo no solo individual, sino para quienes participan en causas sociales en la región.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa anunció que ha emitido una ficha de búsqueda para localizar al joven de 24 años y ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda conducir a su hallazgo. Se han difundido datos físicos como su estatura aproximada y características generales para facilitar su identificación.

Asimismo, se ha puesto a disposición de la población un número de contacto y correo electrónico para reportar cualquier pista o dato relevante, en espera de que la cooperación comunitaria sea clave para avanzar en su localización.

El caso de Camargo Loya se enmarca en una crisis nacional de desapariciones, donde miles de personas permanecen sin ser localizadas, impulsando la creación de colectivos de búsqueda y la exigencia de respuestas institucionales más efectivas.

Organizaciones civiles han señalado la necesidad de que las autoridades fortalezcan protocolos de búsqueda y protección, especialmente para personas defensoras de derechos humanos, ante la persistente inseguridad que aqueja a varias regiones del país.

