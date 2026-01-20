Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 20 de Enero, 2026
HomeSeguridadFamilia mantiene llamado por desaparición de hermanos Félix Rodríguez en Los Cabos
Seguridad

Familia mantiene llamado por desaparición de hermanos Félix Rodríguez en Los Cabos

A través de redes sociales y con apoyo de colectivos de búsqueda, familia de Job Armando y Jesús Florencio Félix Rodríguez mantienen activo el llamado para dar con su paradero, luego de que se perdiera contacto con ellos el 6 de enero en San José del Cabo.
20 enero, 2026
0
54
Mantienen llamado por desaparición de hermanos Félix Rodríguez

IMG: Especial

A dos semanas de la desaparición de los hermanos Job Armando y Jesús Florencio Félix Rodríguez, su familia mantiene activo el llamado a las autoridades y a la ciudadanía para lograr dar con su paradero en el municipio de Los Cabos, donde fueron vistos por última vez.

Luego de que se diera a conocer públicamente el caso, familiares de ambos hombres han insistido en la urgencia de obtener respuestas sobre lo ocurrido, luego de que se perdiera toda comunicación con ellos el pasado 06 de enero de 2026, en la delegación de San José del Cabo.

A través de redes sociales, la madre de los hermanos ha compartido mensajes en los que expresa su esperanza de que las autoridades correspondientes avancen en las investigaciones y puedan esclarecer la desaparición de sus dos hijos. Al mismo tiempo, solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a su localización.

De acuerdo con un video difundido por Brenda, esposa de Job Armando, ambos hermanos viajaban juntos a bordo de una camioneta Jeep color gris el día de su desaparición. Desde entonces, no se ha tenido contacto con ellos y hasta el momento se desconoce su paradero.

Cabe recordar que, ante la falta de información oficial, la esposa de Job Armando realizó previamente un llamado público en el que pidió el respaldo de la sociedad para localizar a su pareja y a su cuñado. En dicho mensaje aseguró que no tienen conflictos con ninguna persona y que ambos son recién llegados al municipio, por lo que desconocen qué pudo haber sucedido.

En días recientes, el colectivo Búsqueda X La Paz activó las fichas de búsqueda de los hermanos Félix Rodríguez, en las que se solicita a la población que, en caso de haberlos visto o contar con información sobre su posible ubicación, se comuniquen a través de la página oficial del colectivo o al número de denuncias anónimas, con el fin de apoyar en su localización.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre avances en el caso.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasDesaparición de personas
Articulo anterior

Falla en Pozo número 9 afecta suministro de agua en la zona ...

Siguiente articulo

Confirman salida de directora de Tránsito en La Paz a una semana ...