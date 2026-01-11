Desaparición de docente colombiano Leonardo Escobar en Nuevo León moviliza a autoridades y comunidad académica

Caso que preocupa a la academia y sociedad

Autoridades mexicanas y la comunidad académica se encuentran en alerta tras la desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios, docente colombiano de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien fue visto por última vez el 2 de enero de 2026 en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Lee más: Nieve sorprende en México y activan operativo por frío extremo

La búsqueda oficial

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), emitió una ficha oficial con las características físicas del académico:

Edad: 42 años

Estatura: 1.75 metros

Complexión: delgada

Tez: morena clara

Cabello: negro, corto y rizado

Ojos: café oscuro

Señales particulares: dos lunares, uno en la mejilla derecha y otro en la ceja derecha

Reacción de la comunidad académica

La Universidad Iberoamericana Puebla confirmó que Escobar forma parte de su cuerpo académico en el área de Humanidades.

La institución jesuita expresó su solidaridad con la familia y ha iniciado una campaña activa en redes sociales para difundir la ficha de búsqueda y solicitar apoyo ciudadano.

Contexto de la desaparición

De acuerdo con los primeros reportes, Escobar se encontraba en Nuevo León tras las celebraciones de inicio de año cuando se perdió contacto con él.

Hasta el momento, se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de desaparecer.

Lee más: SNE y CROC acuerdan acciones para fortalecer el empleo formal en BCS

La desaparición de Leonardo Escobar ha generado preocupación tanto en el ámbito académico como en la sociedad mexicana.

La coordinación entre autoridades estatales y la comunidad universitaria busca agilizar su localización.

El caso se suma a la lista de desapariciones en Nuevo León, estado que en los últimos años ha enfrentado un incremento en reportes similares.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO