Desaparición y localización de hombre en Laguna de San Ignacio

Un operativo de búsqueda se desplegó en Mulegé tras la desaparición de Rogelio Mendoza Magaña, de 68 años, en la zona de la Laguna de San Ignacio. Horas después, familiares confirmaron que el hombre ya se encontraba en su domicilio, aunque no se detallaron las condiciones en que fue hallado.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur, el reporte inicial indicaba que el adulto mayor había salido hacia el estero “El Dátil”, en las inmediaciones de la Laguna de San Ignacio, y no había regresado. El aviso generó preocupación entre los habitantes de la comunidad.

La búsqueda se realizó en coordinación entre la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur, personal de FONMAR y pescadores de la región, quienes recorrieron la zona con la esperanza de su pronta localización.

Las autoridades solicitaron a la población que, en caso de tener información relevante para su localización, la compartieran de inmediato con las instancias locales para agilizar las labores de rescate.

Horas más tarde, los familiares del hombre informaron que ya se encontraba en casa. La publicación destacó el agradecimiento a las autoridades y a los habitantes de la zona que participaron en la búsqueda.

Pese a que la desaparición concluyó con un desenlace positivo, no se dio a conocer el estado de salud del adulto mayor ni los detalles de cómo ocurrió su localización.