Incrementa incidencia de desapariciones en BCS; colectivos advierten repunte alarmante

Los colectivos de búsqueda en Baja California Sur han alertado sobre un incremento sostenido en los casos de personas desaparecidas, especialmente desde finales de 2024. La situación ha empeorado en los primeros seis meses de 2025.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre enero y junio de 2025 se reportaron 247 personas desaparecidas en el estado. Esto representa un incremento del 11.7% respecto al mismo periodo de 2024. Los municipios de Los Cabos y La Paz concentran la mayoría de los casos.

Rosalba Ibarra, líder del colectivo Búsquedas San José del Cabo, señaló que las desapariciones en Baja California Sur comenzaron a aumentar en octubre de 2024, sobre todo en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Ibarra hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para no minimizar la problemática. Advirtió que, aunque otros estados tienen cifras más altas, Baja California Sur enfrenta una realidad preocupante por su baja densidad poblacional y por ser un destino turístico internacional.

“En el momento en que la violencia impere en este destino, se va a terminar. A las personas que pagan para venir a disfrutar de este paraíso no les gusta la violencia. No quieren venir a un lugar donde encuentren fosas clandestinas o donde vean que existe violencia. Las condiciones humanas de quienes sostienen este destino no son las adecuadas”, enfatizó.