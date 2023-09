Desapariciones colectivas, una realidad cada vez más constante en México

Aunque, en la actualidad, México sufre de muchas problemáticas, una de las que más aquejan, y lastiman a los ciudadanos, es la desaparición de personas.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó en uno de sus artículos que hay más de 112 mil personas desaparecidos en el país desde el año 1964, aunque sin duda, esta cifra ha incrementado en los últimos años.

Sin embargo, en estos meses son las desapariciones colectivas las que se han hecho cada vez más “populares”. Como ejemplo los casos de Lagos de Moreno, Zacatecas, y Zapopan, donde un grupo de jóvenes fueron privados de la libertad, y en el peor de los casos, fueron encontrados muertos.

Caso call center de Zapopan

En mayo pasado se conoció un caso que conmocionó a todo el estado, en específico al municipio de Zapopan. Ocho jóvenes, que trabajaban en un call center fueron reportados como desaparecidos.

El 20 de mayo, los familiares de Carlos Benjamín García Cuevas reportaron su desaparición a las autoridades. Inicialmente, se creía que trabajaba en un negocio familiar, pero luego se descubrió que operaba en un call center.

Dos días después, el 22 de mayo, Itzel Abigail Valladolid Hernández, Carlos David Valladolid Hernández y Juan Antonio también fueron reportados como desaparecidos. El 24 de mayo se les sumó Arturo Robles y Jesús Alfredo Salazar Ventura, y el 26, Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge (cuyo apellido se desconoce).

Fue el 31 de mayo cuando autoridades encontraron restos humanos en la colonia Mirador Escondido, y el 6 de junio confirmaron su identidad.

Caso de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

El viernes 11 de agosto se dio a conocer sobre la desaparición de cinco jóvenes originarios de Lagos de Moreno. Supuestamente, se dirigían a las fiestas del pueblo, pero ya no regresaron.

El caso escaló a tal punto que se convirtió en un tema nacional, pues a los pocos días se difundió un video donde se veía como torturaban y asesinaban a unos hombres, aunque no se confirmó que fueran los jóvenes desaparecidos.

Desde entonces se han hecho cateos en distintas fincas de Lagos de Moreno, no obstante, y a casi dos meses de lo ocurrido, aún no se sabe qué pasó con ellos, pues no han sido localizados.

Caso de jóvenes desaparecidos en Zacatecas

Se trata del caso más reciente de desapariciones colectivas. Esto ocurrió el pasado fin de semana, en el municipio de Villanueva, Zacatecas, cuando siete adolescentes fueron secuestrados mientras estaban en un rancho.

Las autoridades inmediatamente montaron un operativo con alrededor de 300 elementos para tratar de dar con los menores.

Días después, el miércoles 27 de septiembre, confirmaron que seis de los cuerpos habían sido encontrados en un cerro de difícil acceso. Junto a ellos se encontraba el séptimo joven, que estaba vivo.

Él fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, y posteriormente rindió su declaración, para tratar de esclarecer los hechos, según dijo AMLO en la mañanera.

Todos estos casos tienen algo en común: están inconclusos, y las autoridades aún no dan con los autores materiales, ni saben qué fue lo que ocurrió.

Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que siguen investigando para descubrir el móvil del crimen, sin embargo, los hechos hablan por sí solos, y es que la impunidad sigue siendo la constante en un país donde “reinan” las desapariciones.