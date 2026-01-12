Desarrollo Urbano desmiente demolición en el Centro Histórico de San José del Cabo

A través de redes sociales se dio a conocer una supuesta licencia de demolición de una casa habitación ubicada en la calle Ignacio Comonfort, en pleno Centro Histórico de San José del Cabo, situación que generó polémica, principalmente entre la población nativa, al considerar que podría afectar el patrimonio histórico y cultural de la zona.

Ante esta situación, el director general de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Los Cabos, Roberto Flores Rivera, desmintió la información difundida y subrayó que no se han otorgado permisos de demolición dentro del Centro Histórico. Ante medios de comunicación, mostró la licencia con folio 493 LIC-SJC/2025, la cual corresponde únicamente a la autorización para la remodelación de locales comerciales.

“En redes sociales sale una supuesta licencia que nosotros entregamos de demolición sobre una de las casas del Centro Histórico; esa licencia efectivamente la dimos, pero corresponde a otra propiedad, no a esa. Lo único que entregamos fue una licencia de remodelación y cuenta con todos los permisos otorgados de forma transparente”.

LEE MÁS: Ayuntamiento de Los Cabos confirma trabajos de mejoramiento en la carretera transpeninsular

La Dirección de Desarrollo Urbano pidió a la ciudadanía evitar caer en desinformación, especialmente cuando se trata de temas sensibles como las obras de construcción y remodelación. Flores Rivera señaló que la actual administración ha sido cuidadosa en la emisión de permisos, particularmente aquellos ubicados dentro del polígono del Centro Histórico de San José del Cabo, a fin de preservar su valor histórico, cultural y urbano.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO