Miércoles 19 de Noviembre, 2025
Desarticulan en España “oficina” del CJNG; hay 20 detenidos

Hubo 20 detenidos y se aseguraron más de 1,800 kilos de cocaína, dinero, armas y vehículos
Brenda Ireri Yáñez
19 noviembre, 2025
CJNG España

x.com/@policia

La Policía Nacional de España desarticuló una “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en distintos puntos del país. Como resultado, las autoridades detuvieron a 20 personas vinculadas con la organización.

Aseguran droga, dinero y armas

Durante la operación, los agentes incautaron 1,870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo y criptomonedas equivalentes a 15 mil USDT. También aseguraron tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata, bienes que la organización utilizaba para mover recursos y operar en Europa.

Cómo operaba la “oficina”

De acuerdo con la autoridad española, esta estructura funcionaba como centro logístico del CJNG en Europa. Coordinaba envíos de droga, almacenaje, distribución y operaciones financieras. Además, mantenía comunicación con grupos criminales en otros países, lo que facilitaba el tráfico de cargamentos.

Golpe relevante para Europa

La Policía Nacional señaló que este decomiso representa uno de los golpes más importantes contra el CJNG en territorio europeo, ya que desmantela una estructura clave responsable del movimiento de grandes cantidades de droga hacia el continente.

