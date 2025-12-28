Se descarrila Tren Interoceánico en Oaxaca; viajaban más de 240 pasajeros

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec registró un descarrilamiento este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, confirmaron autoridades estatales y federales.

De acuerdo con la información oficial, en el tren viajaban 241 personas pasajeras y nueve integrantes de la tripulación, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. El incidente ocurrió cuando la máquina principal se descarriló.

Atención inmediata y coordinación interinstitucional

Desde el primer momento, personal de emergencia brindó atención inmediata a las personas usuarias. Las autoridades mantienen coordinación para atender el suceso y realizar el levantamiento de información técnica y operativa.

El Gobierno de Oaxaca informó que al sitio acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias, para brindar auxilio.

Gobernador ordena atención total

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que giró instrucciones para atender el incidente y garantizar la seguridad de las personas involucradas.

“Derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido este domingo entre las poblaciones Chívela y Nizanda, he girado instrucciones para brindar toda la atención necesaria”, señaló.

El mandatario agregó que las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Marina y que el gobierno estatal seguirá informando conforme avance la atención del evento.

Las autoridades indicaron que, conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por canales oficiales, con el objetivo de mantener informada a la población de manera responsable y transparente.

