Domingo 28 de Diciembre, 2025
Se descarrila Tren Interoceánico en Oaxaca; viajaban más de 240 pasajeros

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que se activaron acciones de apoyo tras el descarrilamiento
28 diciembre, 2025
Un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec registró un descarrilamiento este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, confirmaron autoridades estatales y federales.

De acuerdo con la información oficial, en el tren viajaban 241 personas pasajeras y nueve integrantes de la tripulación, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. El incidente ocurrió cuando la máquina principal se descarriló.

Atención inmediata y coordinación interinstitucional

Desde el primer momento, personal de emergencia brindó atención inmediata a las personas usuarias. Las autoridades mantienen coordinación para atender el suceso y realizar el levantamiento de información técnica y operativa.

El Gobierno de Oaxaca informó que al sitio acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias, para brindar auxilio.

Gobernador ordena atención total

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que giró instrucciones para atender el incidente y garantizar la seguridad de las personas involucradas.

“Derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido este domingo entre las poblaciones Chívela y Nizanda, he girado instrucciones para brindar toda la atención necesaria”, señaló.

El mandatario agregó que las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Marina y que el gobierno estatal seguirá informando conforme avance la atención del evento.

Las autoridades indicaron que, conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por canales oficiales, con el objetivo de mantener informada a la población de manera responsable y transparente.

  • Brenda Ireri Yáñez

