Viernes 12 de Septiembre, 2025
Seguridad

Descartan ejecución tras operativo en Cabo San Lucas; hay dos detenidos

El despliegue de seguridad Cabo San Lucas generó alarma vecinal, pero las autoridades aclararon que no se trató de una ejecución.
Daniela Lara
12 septiembre, 2025
Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el caso.

IMG: SCN Digital

Las autoridades locales negaron que la fuerte movilización policiaca registrada este viernes en la colonia Ampliación Mariano Matamoros, en Cabo San Lucas, estuviera relacionada con una ejecución.

El operativo detuvo a dos personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. Hasta ahora, se desconoce qué delitos se les imputan.

La acción se concentró en la calle Camino al Faro Viejo, donde varias corporaciones de seguridad acordonaron la zona, generando expectación y alarma entre vecinos y transeúntes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre este caso.

Información en desarrollo…

