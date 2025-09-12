Descartan ejecución tras operativo en Cabo San Lucas; hay dos detenidos

Las autoridades locales negaron que la fuerte movilización policiaca registrada este viernes en la colonia Ampliación Mariano Matamoros, en Cabo San Lucas, estuviera relacionada con una ejecución.

El operativo detuvo a dos personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. Hasta ahora, se desconoce qué delitos se les imputan.

La acción se concentró en la calle Camino al Faro Viejo, donde varias corporaciones de seguridad acordonaron la zona, generando expectación y alarma entre vecinos y transeúntes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre este caso.

Información en desarrollo…

