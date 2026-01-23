Descartan laboratorio clandestino tras incendio en colonia de La Paz

La tarde de este jueves se registró un aparatoso incendio en las inmediaciones de la colonia Ampliación Navarro Rubio, en la ciudad de La Paz, lo que generó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia. El siniestro, que fue visible desde diversos puntos de la capital, ocurrió específicamente en un predio ubicado sobre la calle Hermenegildo Galeana. Ante las especulaciones iniciales, las autoridades confirmaron que el incendio tuvo lugar en un terreno dedicado al almacenamiento de autopartes automotrices, descartando riesgos mayores para la zona habitacional.

Tras las labores de verificación, la Mesa Estatal de Seguridad informó que el reporte fue recibido a las 18:15 horas, detallando que el fuego consumía diversas partes de vehículos acumuladas en el domicilio de la calle Hermenegildo Galeana, entre Francisco King Rondero. Con esta declaración oficial, la institución desmintió categóricamente las versiones que circularon en plataformas digitales, las cuales sugerían de forma errónea que el origen de las llamas estaba relacionado con un laboratorio clandestino.

Al lugar del incidente acudieron de forma inmediata unidades del H. Cuerpo de Bomberos de La Paz, quienes desplegaron las maniobras necesarias para el control total de las llamas. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de rescate, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar, limitándose los daños únicamente a pérdidas materiales relacionadas con las autopartes automotrices que se encontraban en el lugar del siniestro.

La Mesa Estatal de Seguridad precisó que el incidente fue estrictamente un siniestro en un almacén de autopartes y exhortó a la ciudadanía a no caer en desinformación. La autoridad ministerial señaló que es fundamental evitar la propagación de noticias falsas sobre la supuesta existencia de un laboratorio clandestino, ya que esto solo genera alarma innecesaria y confusión entre los habitantes de la colonia Ampliación Navarro Rubio.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de mantener una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para atender cualquier emergencia en La Paz. Se recordó a la población la importancia de seguir únicamente los canales oficiales para verificar hechos de esta naturaleza y fortalecer la cultura de la prevención en el manejo de materiales combustibles en zonas urbanas.

