Descartan presencia de narcomantas en Los Cabos; autoridades llaman a no creer en rumores

Tras la difusión en redes sociales del presunto hallazgo de narcomantas en el municipio, el presidente municipal Christian Agúndez Gómez desmintió esta información y confirmó que las autoridades ya realizaron investigaciones sobre el tema.

El alcalde explicó que, de acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) , no se ha localizado ninguna manta con mensajes o amenazas vinculadas a grupos delictivos, como se difundió en publicaciones digitales.

“Se están abriendo las carpetas de investigación necesarias y estaremos atentos a los resultados que arroje la PGJE. Desafortunadamente, las redes sociales a veces juegan un papel en contra de la tranquilidad de las personas. Por eso es importante verificar la información en fuentes oficiales antes de compartirla”, expresó Agúndez Gómez .

El edil pidió a la población mantenerse informada a través de canales institucionales , con el fin de evitar rumores que generen alarma o desinformación .

En un comunicado, la PGJE recordó que entre el 1 de abril y el 19 de julio de este año se detectaron 46 mantas en distintos municipios de Baja California Sur . Todas fueron calificadas como falsas y sin sustento , presuntamente colocadas para inhibir el trabajo de servidores públicos e infundir miedo entre la población .