Descarta rehabilitación del Centro de Convenciones de Los Cabos; priorizaran obras sociales

Tras varios años sin uso, el Gobierno de Baja California Sur anunció el año pasado que el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos sería arrendado por 400 mil pesos a una empresa privada. Sin embargo, pese al contrato vigente, autoridades estatales han descartado cualquier rehabilitación del inmueble.

El anuncio ha generado debate entre representantes del sector turístico, quienes consideran que reactivar este espacio es clave para fortalecer el turismo de reuniones, convenciones e incentivos en el destino.

En relación con esta posibilidad, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío declaró que Los Cabos no necesita otro espacio para eventos masivos, ya que muchos hoteles del destino cuentan con sus propios centros de convenciones. Además, afirmó que su administración dará prioridad a obras sociales como pavimentación, drenaje y mejoras al sistema de agua potable, en lugar de invertir en el recinto.

“En donde hay más lugares para convenciones es en Los Cabos. No es para nosotros una prioridad. Los hoteles tienen sus centros de convenciones permanentemente para todo tipo. Yo prefiero invertir en pavimento, drenaje, que tanta falta hace a Los Cabos”, expresó el mandatario estatal.

Aunque se informó que el contrato de arrendamiento del Centro de Convenciones se extiende hasta 2027, y que la empresa a cargo se comprometió a realizar mejoras en la infraestructura, no se han dado a conocer detalles sobre la aplicación de los recursos obtenidos por la renta.

Además, la falta de transparencia en torno a la identidad de la empresa arrendataria, así como la variación en las cifras previamente difundidas, han generado dudas sobre la gestión del inmueble y el uso de los fondos públicos derivados de su operación.

