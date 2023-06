Desconexión digital en Los Cabos: Interés creciente tras la reforma laboral

En los últimos días, se ha generado un mayor interés en el tema de la desconexión digital en México, especialmente a raíz de la entrada en vigor en 2021 de la reforma de teletrabajo. Esta reforma reconoce el derecho de los empleados a no responder mensajes relacionados con el trabajo fuera de los horarios laborales.

Aunque la desconexión digital está respaldada por la Ley Federal del Trabajo (LFT), actualmente no existe una definición precisa y aún está pendiente de su publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación.

CPS Noticias y Tribuna de México llevaron a cabo una entrevista con Arandi Torres, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Los Cabos, para abordar este tema. Durante la entrevista, Torres destacó que los empresarios afiliados a la Coparmex respetan los horarios de trabajo y que en sus empresas se enfocan en objetivos, lo que ha llevado a un aumento en la productividad de sus colaboradores.

“Nosotros como empresarios somos respetuosos del tiempo personal de nuestros colaboradores, ellos tienen un horario determinado y en realidad no les hablamos en la noche, no los buscamos los fines de semana, tiene su vida personal muy separada y definidas de sus actividades profesionales. Nosotros como empresas responsables si aplicamos además de la Norma 035, estamos cambiando. Recientemente tuvimos una reunión en las oficinas nacionales de Coparmex con la Comisión de Innovación; platicamos sobre el tema de que ya lo nuevo ya no es tener un horario fijo de 10 a 5, de lunes a viernes. Nosotros estamos usando una metodología donde se trabaja por proyectos.”