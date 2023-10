Transportadoras desconocen nuevo sistema para la operación del transporte turístico

Han comenzado a surgir reacciones sobre la eliminación del sistema de sellos, el cual desde 2016 fue implementado por la Dirección Estatal de Transporte, con el objetivo de mejorar el servicio, así como brindar seguridad a los usuarios y evitar la piratería.

Referente a este tema, la Asociación Mexicana de Turismo Receptivo (Amatur), a través de su presidente nacional, Sergio González Rubiera, confirmó que los transportistas ya no implementan el sellado, por lo que se desconocen si próximamente la autoridad creará nuevos manuales de operación.

“Estamos todos como a la espera, los representantes por parte de la autoridad que era el subsecretario de gobierno y el director del transporte se salieron de la supervisión de la mesa, dónde estuvieron gestionando el último año y medio. Ahí ya no tenemos representante del gobierno. Como bien señalas, ya no estamos sellando nada; al parecer, estamos en una especie de tregua, no existen manuales operativos y todo parece que le están dejando la responsabilidad a la SICT”.