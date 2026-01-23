Descubren milenaria tumba zapoteca en Oaxaca

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron sobre el hallazgo de una milenaria tumba zapoteca en el estado de Oaxaca. El descubrimiento se registró durante los trabajos de salvamento arqueológico en la región, revelando una estructura funeraria que conserva elementos arquitectónicos y ofrendas que datan de hace más de mil años. Este hallazgo permite profundizar en el conocimiento de los ritos mortuorios de la “cultura de las nubes”.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno de México detalló que la cámara mortuoria presenta una configuración compleja, con muros de piedra labrada y restos de pintura mural en tonos rojizos. En el interior de la tumba zapoteca, los arqueólogos localizaron restos óseos acompañados de piezas de cerámica, urnas con representaciones de deidades y objetos de piedra verde, lo que sugiere que el espacio perteneció a un personaje de alto rango dentro de la jerarquía social de la época.

Expertos del INAH señalaron que la importancia de esta tumba zapoteca radica en su estado de conservación, ya que no presenta señales de saqueo, algo poco común en hallazgos de esta magnitud. Los especialistas han iniciado el proceso de registro fotogramétrico y la estabilización de las piezas para su posterior traslado a laboratorios especializados, donde se realizarán estudios de Carbono-14 para determinar la cronología exacta del entierro.

Contexto y preservación del patrimonio en Oaxaca

Este hallazgo se suma a la serie de descubrimientos recientes impulsados por el Gobierno de México en el marco de proyectos de infraestructura y conservación. La región de Oaxaca sigue siendo un punto neurálgico para la arqueología mesoamericana, y la localización de esta tumba zapoteca refuerza la necesidad de mantener protocolos estrictos de vigilancia en zonas con potencial arqueológico. Los trabajos de excavación continuarán en el área periférica para descartar la presencia de otras estructuras similares.

Históricamente, los entierros zapotecos se caracterizan por ser espacios de culto a los ancestros, ubicados frecuentemente debajo de las unidades habitacionales. La localización de esta nueva tumba zapoteca aporta datos inéditos sobre la transición de los periodos Clásico y Posclásico en la zona, permitiendo a los investigadores contrastar las técnicas de construcción con otros sitios emblemáticos como Mitla o Monte Albán.

El Gobierno de México enfatizó que el sitio quedará bajo resguardo federal para evitar cualquier intento de extracción ilegal de bienes nacionales. Asimismo, se analiza la posibilidad de crear una exhibición temporal en el Museo de las Culturas de Oaxaca una vez que concluyan las fases de restauración de los materiales rescatados en la tumba zapoteca, permitiendo que el público conozca de cerca este legado ancestral.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/