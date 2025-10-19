¿CFE descontará 50% a adultos con INAPAM? Autoridades emiten importante ALERTA a la población

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró que no existe un descuento luz INAPAM CFE del 50 % como se ha difundido en redes sociales. El organismo pidió a los usuarios no dejarse engañar por publicaciones que ofrecen rebajas falsas en el servicio eléctrico.

Según la CFE, no hay convenio oficial con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) que permita pagar la mitad del recibo de luz. El supuesto beneficio no está incluido en ningún programa de apoyo vigente.

La empresa productiva del Estado explicó que las promociones falsas buscan obtener datos personales o bancarios. Por ello, recomendó no llenar formularios ni acceder a sitios que prometen descuentos con la credencial del INAPAM.

El INAPAM confirmó que su credencial sí ofrece descuentos reales en transporte, salud, cultura, alimentación y servicios municipales. Sin embargo, no aplica a tarifas eléctricas ni a pagos de agua.

Tanto la CFE como el INAPAM pidieron consultar solo canales oficiales para verificar información sobre apoyos sociales. También recordaron que cualquier ajuste en las tarifas eléctricas se anuncia directamente por medio de comunicados institucionales.

En México, los únicos beneficios en el servicio de luz corresponden a las tarifas sociales. Estas se aplican según el nivel de consumo y las condiciones climáticas de cada región, no por edad ni por tipo de credencial.

La CFE reiteró su llamado a la población para evitar fraudes y reportar páginas falsas que difundan información incorrecta. El supuesto descuento luz INAPAM CFE no existe y nunca ha sido autorizado.