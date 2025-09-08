Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

La Paz

Últimos días para aprovechar el descuento en multas y recargos del predial en La Paz

El Ayuntamiento de La Paz ofrece un descuento en multas y recargos del impuesto predial, válido hasta el lunes 15 de septiembre.
Andrea Villarreal
7 septiembre, 2025
Ciudad de La Paz

Foto: Ayuntamiento de La Paz

Si tienes pendiente el pago del predial en La Paz, aún puedes aprovechar el 25% de descuento en multas y recargos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y de años anteriores. Este beneficio fiscal estará disponible únicamente hasta el lunes 15 de septiembre.

El tesorero municipal, Jassiel Enríquez Varela, informó que el trámite puede realizarse en cualquiera de las cajas recaudadoras del Ayuntamiento. También es posible hacerlo en línea a través de la aplicación App La Paz, en el Visor Urbano o en la página oficial lapaz.gob.mx.

Estas plataformas ofrecen una forma rápida y segura de ponerse al día sin necesidad de trasladarse.

Pagos con tarjeta y facilidades

El descuento aplica únicamente en pagos de una sola exhibición. Sin embargo, quienes cubran un monto superior a mil 500 pesos con tarjeta de crédito podrán diferirlo a 3, 6 o 9 meses sin intereses, con bancos participantes.

En caso de necesitar factura, es necesario registrarse en el sistema municipal. Para ello se debe acudir a una caja recaudadora y presentar la cédula fiscal junto con la CURP, con lo que se vincula el predio al contribuyente.

Enríquez Varela recordó que, una vez pasada la fecha límite del 15 de septiembre, el programa de descuento quedará concluido.

