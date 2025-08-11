Familiares de desaparecidos en La Paz tendrán 80% de descuento en servicio funerario

Los familiares de personas desaparecidas en La Paz podrán acceder a descuentos del 80% en servicios funerarios en los panteones municipales, gracias a un programa permanente aprobado por el Cabildo.

La décima tercera regidora, Blanca Pulido Medrano, destacó que esta fue una petición de los familiares y que, además, da cumplimiento a la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares en Baja California Sur.

Servicios funerarios con descuento

El beneficio aplica a la venta de fosas, construcción de gavetas, losas y sellamiento, así como a servicios de inhumación. En el caso de cremaciones, se requerirá autorización de la autoridad competente, conforme a lo que establece la ley.

Requisitos para acceder al descuento

Para recibir el descuento del 80% en servicios funerarios, el solicitante deberá presentar original y copia de la notificación de localización sin vida, emitida por el Ministerio Público. Además, el pago debe hacerse en una sola exhibición para que el beneficio sea válido.

Quiénes no podrán recibirlo

Quedarán excluidos quienes ya cuenten con otros apoyos, como descuentos para adultos mayores, personas con discapacidad, jubilados, asociaciones o dependencias públicas. Tampoco se aplicará a adeudos liquidados antes de que el programa entrara en vigor.